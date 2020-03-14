الهلال الأحمر: 1000 متطوع يقومون يوميا بعمليات تعفير

2020/03/14 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقية، السبت، عن قيام 1000 متطوع يوميا بعمليات تعفير في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمختلف انحاء العراق، فيما أكدت البدء بتصنيع كمامات وتوزيعها مجانا.وقالت الجمعية في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن “اكثر من الف متطوع من الهلال الاحمر العراقي يقومون يوميا بتعفير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنازل المواطنين في مختلف

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