مستجدات فيروس كورونا حول العالم

2020/03/14 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في الصين عن تسجيل 11 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا الجديد اليوم السبت، أربع منها في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، أما الإصابات السبع الأخرى فسُجّل أربع منها في شنغهاي، واثنتان في مقاطعة قانسو وواحدة في بكين.وعلى رغم من إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق أن ووهان تمكنت من […]

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