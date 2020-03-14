فلاح أمين الرهيمي - العراق والمخاطر التي تحيط به

2020/03/14 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يتعرض العراق الآن لأوضاع خطيرة تهدد وجوده وطنناً وشعباً (فايروس كورونا ، انخفاض أسعار النفط ، عجز في ميزانية الدولة واحد وخمسين تريليون دينار عراقي وكلما يزداد انخفاض سعر النفط يزداد العجز في الميزانية ، خطر الانهيار المالي ، العراق دولة ريعية يعتمد على مصدر واحد (النفط) وغلق الحدود مع الدول بسبب كورونا يهدد بأزمة جوع وحرمان للشعب العراقي ، وخطر اخطبوط الفساد الإداري ، الصراع بين الكتل والأحزاب ال......

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