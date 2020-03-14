فارس إيغو - هل الرأسمالية أخلاقية؟ (الجزء الثالث)

2020/03/14 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو أخلاقيات المنشأةمع انتشار الخطاب الأخلاقي في الغرب، بدأنا نقرأ ونسمع عما يُسمى بـ ((أخلاقيات المنشأة))، وعن تأثيرها الإيجابي في تحسين الأجواء الداخلية للمنشأة، وزيادة الإنتاجية، وكذلك، في نهاية المطاف، عن تأثيرها في تحسين المبيعات.أي أن الأخلاقيات أصبحت تبيع، تعطي مردوداً، أي تصبح عامل ربح لأحد ما، أي تصبح نفعية، وهو أمر يتنافى مع الأخلاقيات الكانطية "المثالية" و "المتعالية"، التي ترفض أي توس......

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