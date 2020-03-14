الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية

2020/03/14 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس آذار الجاري، وأبريل نيسان المقبل، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها، لخوض أي مباريات يتم إقامتها.وأوضح الفيفا “القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها، لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية، لن يتم […]

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