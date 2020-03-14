غوغل تحتفي بالفنان التشكيلي الجزائري محمد خدة

2020/03/14 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل محرك البحث غوغل بذكرى الفنان التشكيلي والرسام الجزائري محمد خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر، وهو أحمد أعمدة ما تسمى مدرسة الإشارة، حيث قام محرك البحث تغيير صورته إحتفالاً بالفنان التشكيلي الكبير الذي ولد في عام 1930 وتوفي 1991 م، حيث ظهر محرك البحث في يوم 13 مارس بصورة مختلفة عن الصورة المعتاد

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