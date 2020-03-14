وزارة الخارجية تستدعي السفير الأميركي وتسلمه مذكرة احتجاج

2020/03/14 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، امس الجمعة، عن استدعاء السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج، فيما أشارت إلى أن الحكومة العراقية سترفع شكوى إلى مجلس الأمن وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “وزارة الخارجيّة تعبّر عن رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرّات للجيش،

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