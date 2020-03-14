السفارة الامريكية في العراق تصدر تنبيها امنيا لمواطنيها

2020/03/14 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السفارة الامريكية في العراق يوم السبت عن الغاء مقابلات تأشيرات الدخول والخدمات لمواطنيها في قنصلية الولايات المتحدة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل مؤقت.

وقالت السفارة في بيان اليوم انه "نظرًا للتوترات الإقليمية المتزايدة واتباع اجراءات الحيطة والحذر، سوف يتم إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأمريكيين في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2020.

واضاف البيان انه " يجب على المتقدمين إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت باستخدام التواريخ المتاحة.



يمكن لمواطني الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني ErbilACS@state.gov.".

وتابع البيان ان "سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين.



يجب على مواطني الولايات المتحدة في مناطق العراق المختلفة التواصل عبر البريد اللالكتروني BaghdadACS@state.gov للحصول على المساعدة الطارئة".

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