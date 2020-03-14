بالصور.. مشاهد مؤلمة لانتشال الجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الأميركي

2020/03/14 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة صور تجسد مشاهد مؤلمة لانتشال الجثامين الطاهرة لشهداء العدوان الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي والقوات الأمنية .

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