الحشد والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار

2020/03/14 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد والجيش، السبت، عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من حشد الانبار متمثلة بفوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية واسعة النطاق في صحراء غرب الانبار.وأضاف ان، العملية حققت الأهداف المرسومة لها ضمن الرقعة الجغرافية.

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