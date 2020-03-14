2020/03/14 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح تحالف سائرون، حسم ملف رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية.

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