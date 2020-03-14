2020/03/14 | 10:15 - المصدر: سومر نيوز
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رونالدو يبعث رسالة مساندة وتحفيز لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
بعث نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو برسالة إلى جميع المصابين بعدوى فيروس كورونا المستج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رونالدو يبعث رسالة مساندة وتحفيز لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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