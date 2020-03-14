البرلمان يخاطب الحكومة لتقليل مصاريف جولات التراخيص

2020/03/14 | 10:15 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، السبت، عن مخاطبة وزارة النفط بكتاب رسمي لاتخاذ اجراء...

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