الصين تسجل 11 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/03/14 | 10:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة الصينية، فجر اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم شفاء 1430 حالة.

وقالت اللجنة في بيان، إن "المعطيات التي تم جمعها من 31 مقاطعة في البلاد، تفيد بوصول عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 80 ألفاً و824 حالة".

وأشارت اللجنة إلى أن "12 ألفاً و94 يعتبرون مرضى حاليا، منهم 3610 مصابا في حالة بالغة، فيما تم شفاء 65 ألفاً و541 شخصا، ووفاة 3189".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ11 آذار، فيروس كورونا "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

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