2020/03/14 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (14 آذار 2020)، عن حقيقة مغادرة شركة صينية حقل نفطي شرق ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول في ديالى ينفي مغادرة شركة صينية حقل نفطي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول في ديالى ينفي مغادرة شركة صينية حقل نفطي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).