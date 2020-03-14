2020/03/14 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن نتائج اختبار أجري في وقت متأخر الجمعة، للسفير البرازيلي بالوكالة نيست...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيروس كورونا.. نتيجة إيجابية لشخص ثالث من ضيوف ترامب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيروس كورونا.. نتيجة إيجابية لشخص ثالث من ضيوف ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).