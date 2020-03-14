2020/03/14 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يهنئ ابناء الديانة الصابئية المندائية بمناسبة حلول عيد الخليقة (البرونايا) ويدعو الى انصافهم وتعويضهم ماديا ومعنويا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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