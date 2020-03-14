تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في محافظة عراقية

2020/03/14 | 10:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة واسط يوم السبت عن تسجيلها اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن....

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