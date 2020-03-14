القبض على مشعوذ في بابل

2020/03/14 | 10:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على شخص يقوم بممارسة السحر والشعوذة في احدى القرى شمالي مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة تابعة لمديرية الأمن الوطني القت القبض على شخص يقوم بأعمال شعوذة وسحر ضمن احدى القرى شمالي مدينة الحلة".

وأضافت ان "القوة نقلت الشخص إلى مركز احتجاز أمني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

واشارات الى ان "جهاز الأمن الوطني بالمحافظة مستمر بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى بملاحقة هؤلاء المشعوذين والسحرة وتقديمهم للعدالة"، داعية "المواطنين إلى محاربة هذه الفئة من الأشرار الذين يعيثون فساداً في مجتمعنا، من خلال التبليغ عنهم إلى الجهات الأمنية".

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