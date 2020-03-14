وزارة الكهرباء تبيّن أسباب تأخر صرف رواتب العقود وتؤكد قرب إطلاقها

2020/03/14 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن رواتب موظفي العقود مؤمنة بالكامل، مرجحة إطلاقها قريبا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “المبالغ المخصصة لرواتب موظفي العقود مؤمنة بالكامل، وسيتم إطلاقها قريبا”.وأضاف، أن “سبب التأخير يرجع إلى بعض المداولات لدى وزارة المالية حول صرف المستحقات”،

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