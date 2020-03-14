القوات المشتركة تنفذ عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الأنبار

2020/03/14 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي، السبت، عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من حشد الانبار متمثلة بفوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية واسعة النطاق في صحراء غرب الانبار”.وأضاف، أن “العملية حققت […]

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