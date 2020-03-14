إلقاء القبض على شخص سارق حاول سرقة “تك تك” شمال بغداد

2020/03/14 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة النجدة، السبت، من إلقاء القبض على شخص سارق حاول سرقة دراجة نوع (تك تك) في الغزالية.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “دوريات شرطة نجدة الغزالية تمكنت من إلقاء القبض على شخص سارق حاول سرقة دراجة نوع (تك تك)”.واضافت، ان “ذلك جاء خلال […]

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