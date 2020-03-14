هل تتخيل حياتك بلا قهوة…البن العربي في خطر

2020/03/14 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العلماء في دراسة حديثة، أن جميع أنواع البن العربي قد تطورت من تزاوج نباتين آخرين وهما البن القصبي وبن يوجينيوديس (eugenioides) ما يدل على التنوع الجيني المنخفض للبن.وحدث الاقتران بين النباتين منذ فترة طويلة جدا يعتقد أنها تمتد بين 20 ألف و10 آلاف سنة مضت، ما أثار تطور نبتة أصبحت هي أصل كل […]

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