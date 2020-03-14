الحشد والجيش ينفذان عمليات أمنية في صحراء غرب الأنبار

2020/03/14 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

نفذت قوة من الحشد الشعبي، والجيش، السبت (14 آذار، 2020) عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانب...





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