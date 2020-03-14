السفارة الأمريكية تصدر تنبيهاً أمنياً لرعاياها في العراق بسبب التوترات الإقليمية

2020/03/14 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة الامريكية في بغداد، السبت (14 آذار 2020)، تنبيها أمنيا لرعاياها في العراق بسبب التوت...





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