بالصور.. هكذا بدت شوارع أربيل والسليمانية بعد تطبيق حظر التجوال بسبب كورونا

2020/03/14 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في إقليم كردستان، السبت (14 آذار 2020)، بخلو شوارع محافظتي أربيل والسليمانية بعد تطبيق قرار حظر التجوال لمدة يومين بعد تفشي فايروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن شوارع السليمانية بدت خالية من الأشخاص، إضافة الى إغلاق المحال التجارية، بعد تطبيق قرار حظر التجوال لمدة 48 ساعة.





وكانت وزارية داخلية إقليم كردستان، قد قررت، الجمعة (13 آذار 2020) فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان موجز، أنه "اعتباراً من الساعة 12 من منتصف الليلة الجمعة، سيتم ايقاف الحركة داخل مدينتي اربيل والسليمانية ولغاية 48 ساعة للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

وأضافت: "على جميع المواطنين البقاء في منازلهم لكي تتمكن الفرق الصحية من اداء مهامها والاتصال بالرقم 122 عند حدوث اي حالة غير طبيعية".

وتابعت: "على المواطنين الذين عادوا من ايران بطرق غير شرعية الاتصال بالفرق الصحية بأسرع وقت والا سيتم التعامل معهم وفق القانون بتهمة التعمد في نشر المرض، بالإضافة الى نقلهم الى اماكن العزل الصحي".

وأكملت: "على غرف العمليات في محافظتي السليمانية واربيل الدخول في حالة التأهب القصوى لتنفيذ القرارات الصادرة أعلاه".

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