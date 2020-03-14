2020/03/14 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة صادقون العراقية عدي عواد الضربة الأمريكية الاخيرة نهاية "للحرب الباردة" بين "الاحتلال الأمريكي" و "فصائل المقاومة" مشيرا إلى وجو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الضربة الأمريكية نهاية الحرب الباردة مع"فصائل المقاومة") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الضربة الأمريكية نهاية الحرب الباردة مع"فصائل المقاومة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).