رئيس كتلة: قضية رئاسة وزراء العراق ستحسم مساء اليوم

2020/03/14 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، السبت، انه سيتم مساء اليوم الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد خلال اجتماع مرتقب لقيادات اللجنة السباعية للقو...

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