2020/03/14 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دان النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، انتهاك القوات الأمريكية للسيادة العراقية بعد استهداف مقرات الحشد الشعبي في أكثر من محافظة، فيما جدد دعوته للقوى السياسية إثبات الوجود بشأن التدخل الأمريكي السافر.وقال ذيبان في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت إن “الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا تمادت كثيراً وعلى القوى اتخاذ موقف عاجل وسريع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا تمادت كثيراً وعلى القوى اتخاذ موقف عاجل وسريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).