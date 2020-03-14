صحة ديالى تعلن شفاء الحالة الثالثة من كورونا

2020/03/14 | 10:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، شفاء الحالة الثالثة من فيروس كورونا في المحافظة.وذكر بيان للدائرة تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “الحالة الثالثة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد وصول التحاليل اليوم من مختبر الصحة العامة المركزي”.وأكدت الدائرة وفقاً لبيانها، “خلو المحافظة من أي إصابة جديدة بالفيروس”.

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