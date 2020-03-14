محافظة عراقية تعلن خلوها من أية إصابة بـ

2020/03/14 | 10:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى العراقية، يوم السبت، خلوّ المحافظة من أية إصابة بفيروس "كورونا" بعد تماثل آخر المصابين للشفاء.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان ورد لـ"شفق نيوز"، إنه "تم شفاء الحالة الثالثة من فيروس كورونا بعد وصول التحاليل اليوم السبت، من مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف العزاوي أنه "بذلك تكون محافظة ديالى خالية من أية إصابة بفيروس كورونا".

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الجمعة أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا، بلغ ٩٣ إصابة، وأن مجموع حالات الشفاء بلغ ٢٤، حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات ٩ حالات، فيما أعلنت دائرة صحة محافظة واسط اليوم السبت عن تسجيلها أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن عائد هو وزوجته من ايران مؤخرا.

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