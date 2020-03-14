السليمانية تغلق عدداً من أماكن التجمعات تزامناً مع حظر التجوال لمنع وصول كورونا

2020/03/14 | 11:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمدت محافظة السليمانية إلى إغلاق المطاعم ومراكز التجميل والمقاهي والقاعات الرياضية والمسابح والمطاعم من الدرجة الثالثة والرابعة فضلا عن بعض الأسواق تزامنا مع فرض حظرٍ للتجوال في المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة العليا للحد من انتشار كورونا في قائممقامية السليمانية كوران قادر , انه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات بقطع المواصلات

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