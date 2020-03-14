تنحي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من منصبه بعد 45 عاما

2020/03/14 | 11:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت، امس الجمعة، تنحي مؤسسها بيل غيتس عن مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الأميركية، كما أعلن عن تنحيه كذلك عن عضوية مجلس إدارة شركة “بيركشاير هاثاواي”، وهي شركة قابضة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.ونقل موقع ( سي أن بي سي) في تقرير عن غيتس قوله ” لقد اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة

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