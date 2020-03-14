أنقرة تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا لـ5 حالات وتضيف 9 دول بقائمة حظر السفر

2020/03/14 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 حالات، فيما أضافت 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي المرض.وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، مساء أمس الجمعة، أنه تم رصد 3 إصابات جديدة ب‍فيروس […]

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