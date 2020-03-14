منددا باستمرار العقوبات على بلاده ..ظريف للامم المتحدة: فيروس كورونا يدمر ايران

2020/03/14 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة وجه جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى مجلس الأمن، قال فيها إن فيروس "كورونا" الجديد يدمر إيران.ونشر ظريف، نص الرسالة التي بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أحث الهيئة الدولية والدول الأعضاء، بضرورة تجاهل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية على بلدي".وتابع بقوله "الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في تلك العقوبات غير الإنسانية على الشعب الإيراني".واضاف ظريف "فيروس كورونا يدمر إيران ، و يجب أن ندرك أن هذا الفيروس لا يميز أحدا".واستدرك وزير الخارجية الإيراني قائلا "لمحاربة تلك الفيروسات، ينبغي فقط أن نركز على محاربة تلك الفيروسات لا محاربة البشر".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في تصريحات سابقة ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514.وأشار المتحدث، إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالات خلال 24 ساعة.وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الجمعة، أن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

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