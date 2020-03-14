نائب بسائرون: العدوان الأميركي سيعجل بتنفيذ قرار اخراج القوات الأجنبية

2020/03/14 | 11:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , السبت , وجود طلبات وجمع تواقيع لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناق...

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