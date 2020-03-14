صحة الأنبار تشكل مفارز طبية في مداخل المحافظة للوقاية من كورونا(وثيقة)

2020/03/14 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم السبت، تشكيل مفارز طبية في كافة مداخل المحافظة بالإضافة الى المفارز الموجودة في المنافذ الحدودية (منفذ طريبيل والقائم وعرعر).

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