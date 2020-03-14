طبيب أميركي يقدّم نصائح لحماية الجسم من فيروس كورونا

2020/03/14 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار فيروس «كوفيد-19» الذعر لدى معظم سكان العالم، وعلى الرغم من غياب معلومات كثيرة عن طبيعة الفيروس وتحوره، إلا أن الأدلة تشير إلى قدرة أصحاب الأجهزة المناعية القوية على تخطي هذه الجائحة العالمية.لكن المؤكد أن «كوفيد-19» فيروس تاجي متحور، ينتمي لعائلة كورونا؛ تلك النوع من الفيروسات الشائعة، والعامل المشترك بينها هو […]

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