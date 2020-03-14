الإكوادور تسجل اول حالة وفاة بكورونا

2020/03/14 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت الأوكوادور، اليوم السبت، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها، وزيرة الصحة، كاتالينا أندرامونو، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، كيتو.

وأشارت الوزيرة إلى أن السيدة التي توفيت جراء الإصابة عادت للبلاد من إسبانيا قبل عدة أسابيع، وثبت إصابتها بالفيروس يوم 29 شباط الماضي.

في سياق متصل أعلنت الوزيرة عن تسجيل 3 إصابات جديد بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 23 حالة.

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