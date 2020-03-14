2020/03/14 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: سقوط أكثر من 12 صاروخاً على معسكر التاجي

يتبع .



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بغداد اليوم-الانبار

نفذت قوة من الحشد الشعبي، والجيش، السبت (14 آذار، 2020) عملية دهم وتفتيش في صحراء غرب الانبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "قوة من حشد الأنبار متمثلة بفوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع الجيش العراقي نفذت، اليوم، عمل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن هناك عمليات انقاذ ورفع للجثث للمواقع التي تعرضت للاعتداء الأمريكي، مبينة أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

رأى الناطق باسم حركة النجباء، نصر الشمري، الجمعة (13 آذار، 2020) أن "المقاومة" انتصرت في جهوزيتها الدفاعية، لافتا الى أن أمريكا اعتمدت على معلومات خاطئة.

الشمري، عبر تغريدة، على منصة تويتر، إن "امريكا أثبتت فشله

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