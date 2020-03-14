إيران تستدعي راعي المصالح الأمريكية احتجاجاً على اتهامها بالوقوف وراء استهداف معسكر التاجي

2020/03/14 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، السبت (14 آذار 2020)، السفير السويسري بوصفه راعياً للمصالح الأميركية في إيران وسلمته احتجاجاً شديداً على تصريحات ترامب التي حمل فيها إيران مسؤولية الهجوم على قوات التحالف في قاعدة التاجي بالعراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، في بيان، إن "الوزارة استدعت راعي المصالح الامريكية في طهران، وابلغته احتجاج إيران الشديد على تصريحات ترامب".

يتبع...

بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن نتائج اختبار أجري في وقت متأخر الجمعة، للسفير البرازيلي بالوكالة نيستور فورستر، الذي جلس إلى مائدة الرئيس ترامب خلال عشاء في مار ألاغو مساء السبت، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيف

بغداد اليوم - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من البيت" اليوم الجمعة في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود د

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض، إنه فتح تمويلا

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