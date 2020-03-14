بالوثيقة.. صحة الأنبار تشكل مفارز طبية في مداخل المحافظة للوقاية من كورونا

2020/03/14 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت (14 آذار 2020)، تشكيل مفارز طبية في جميع مداخل المحافظة بالإضافة الى المفارز الموجودة في المنافذ الحدودية (منفذ طريبيل والقائم وعرعر).

وبحسب الوثيقة الصادرة عن صحة المحافظة، "تكون المفارز في سيطرة الصقور (مدخل بغداد-الفلوجة) الطريق السريع، وسيطرة التحدي (مدخل بغداد-الفلوجة) الطريق القديم، وسيطرة (30) في قضاء الكرمة، وسيطرة الامام إبراهيم بن علي في قضاء الكرمة، وسيطرة الشيخ عامر في قضاء الكرمة، وسيطرة جسر السقي في قضاء النخيب (مدخل كربلاء-النخيب)، وسيطرة جسر بزيبز (مدخل بغداد-عامرية الفلوجة)".

وأضافت الدائرة، أن "القرار ينفذ اعتباراً من يوم السبت الموافق (14 آذار 2020)".

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت، بمصرع واصابة 4 زائرين في حادث مروي بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)،إن "4 زائرين تعرضوا لحادث مروري على الطريق الرابط بين الشطرة- والنصر، ادى إلى مصرع منهم وجرح&n

بغداد اليوم-كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في إقليم كردستان، السبت (14 آذار 2020)، بخلو شوارع محافظتي أربيل والسليمانية بعد تطبيق قرار حظر التجوال لمدة يومين بعد تفشي فايروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن شوارع السليمانية بدت خالية من الأشخاص، إضاف

بغداد اليوم- خاص

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (14 آذار 2020)، عن حقيقة مغادرة شركة صينية حقل نفطي شرق المحافظة بسبب فايروس كورونا.

وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" الحديث عن

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