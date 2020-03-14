2020/03/14 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويسري راعي المصالح الاميركية احتجاجا على اتهام ايران بالوقوف وراء الهجمات بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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