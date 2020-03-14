هيفاء وياسمين صبري بنفس الفستان مع أبو هشيمة

2020/03/14 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد الاعلان رسميا عن خطوبة الملياردير أحمد أبو هشيمة طليق النجمة هيفاء وهبي على الفنانة المصرية ياسمين صبري، بدأت المقارنة سريعا بين النجمتين واكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة بعدما تبين أن فستان ياسمين صبري التايجر الذي ارتدته في حفل الخطوبة، نسخة طبق الأصل من فستان خطوبة هيفاء على أبو هشيمة.ياسمين صبري مع […]

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