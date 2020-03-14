خاص لـ”العهد نيوز”.. ذي قار تطالب بمنع إستيراد الفواكه والخضروات

2020/03/14 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، الحكومة المحلية والجهات المعنية بمنع الاستيراد من خارج القطر منها التمور وباقي الخضراوات كوننا من المحافظات المنتجة للطماطم والتمور وغيرها.وقال رئيس الاتحاد، حسين رباط الازيرجاوي، لـ”العهد نيوز”، بأن “الفلاحين يجب عليهم إنشاء بساتين لزراعة النخيل بأصناف جيده […]

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