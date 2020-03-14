هجوم صاروخي على معسكر التاجي شمالي بغداد

2020/03/14 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط اكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “أكثر من 12 صاروخا سقطا على معسكر التاجي، الذي يضم قواعد عسكرية امريكية شمال بغداد”.ضابط عسكري عراقي: قصف "عنيف" بصواريخ الكاتيوشا على معسكر التاجي.— Husham Alhashimi هشام الهاشمي […]

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