العاصمة بغداد تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/03/14 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين خلال مراجعتهما لمستشفيي الكندي والزعفرانية.

وقال الساعدي في بيان ورد لـ"شفق نيوز"، إن "مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من اهالي المنطقة، وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من ايران".

وأضاف أنه "تم اجراء الفحوصات المختبرية لها لتظهر النتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس وتم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب لإكمال علاجها وحالتها الصحية العامة جيدة".

واوضح الساعدي ان "الحالة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 72 عاما من اهالي البياع راجعت مستشفى الكندي لغرض اجراء عملية جراحية وعند إجراء الفحص في العيادة الاستشارية وجد بانها تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة مع رشح وسعال بسيط وعند الاستفسار منها تبين انها عائدة من ايران قبل اسبوعين".

ولفت الى انه "بعد اجراء الفحوصات المختبرية اظهرت النتائج موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس علما بأنها تعاني ايضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري"، مبينا انه "تم نقلها الى مستشفى ابن الخطيب و وهي بحالة صحية مستقرة وتم المباشرة بعلاجها ".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين لهم من عوائلهم من خلال اجراءات الحجر والاستضافة الطبية في مستشفى ابن الخطيب ".

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