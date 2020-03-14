رئيس فنزويلا يعلن عن تدريبات عسكرية لمكافحة كورونا

2020/03/14 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن إطلاق المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية “الدرع البوليفاري” اليوم السبت للتوصل إلى إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد في البلاد.وقال مادورو خلال مؤتمر مع المحافظين للاستجابة لوباء فيروس كورونا، بث على صفحة الرئيس على تويتر: “إن الدرع البوليفاري 3 تمرين متكامل يبدأ غدًا – رعاية صحية آمنة”.ووفقًا […]

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