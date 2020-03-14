2020/03/14 | 11:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت ألغت #السفارة_الأميركية في #العراق، اليوم السبت، جميع مواعيد مقابلات التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين بقنصليتها في #أربيل لأربعة أيام، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.وذكرت السفارة في بيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء مقابلات القنصلية الأميركية في أربيل، وبريطانيا عن العراق: الوضع سيء) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء مقابلات القنصلية الأميركية في أربيل، وبريطانيا عن العراق: الوضع سيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).