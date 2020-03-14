2020/03/14 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

غرد الكاتب الكردي المعروف "شاهو القرة داغي" متحدثا عن الحكومة والطبقة السياسية

حيث قال :

وصلوا للحكم فوق الدبابة الامريكية، ثم تحولوا وكلاء لــ إيران في العراق، واليوم يريدون اقناع المواطنين بانهم حريصون على سيادة العراق!

هؤلاء مجررد أدوات للخارج و أعجز من أن يحافظوا على السياد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية آخر ملاذ يحتمي به الاوغاد .. كردي يفتح "النار" على الحكومة ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية آخر ملاذ يحتمي به الاوغاد .. كردي يفتح "النار" على الحكومة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).